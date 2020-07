Napoli. Per il tesoro di San Gennaro arriva il ticket, il Comune non da il contributo

Tre euro e cinquanta a persona per visitare la Cappella del Tesoro di san Gennaro diventata da anni il cult imperdibile per il turista a Napoli. E la ragione c’è: qui sono custodite opere di inestimabile valore (dal Domenichino a Ribera), preziose sculture e candelabri d’argento e soprattutto il busto e le ampolle del sangue blindate in un’apposita cassaforte con doppia chiave. Attrazione imperdibile, dunque, fino all’altro giorno anche a costo zero ma adesso la Deputazione ha deciso che è arrivato il momento di battere cassa: i progetti di ristrutturazione sono in campo e molto ambiziosi, l’ipotesi di rinnovare il museo per creare una vera e propria cittadella del santo sembra essere sempre più concreta. Purtroppo – spiegano i deputati – i fondi scarseggiano e l’ingresso al monumento – come avviene in buona parte delle città europee – deve diventare necessariamente a pagamento se si intende realizzare quelle idee e quei progetti di cui si discute da tempo. A pagamento sì, ma non per tutti scrive Maria Chiara Aulisio su Il Mattino di Napoli.

LE ECCEZIONI

Gli stessi deputati fanno sapere che continueranno a entrare gratis i residenti in Campania, nati a Napoli e provincia, i minori di 18 anni se accompagnati da un adulto pagante, i religiosi, i giornalisti, i disabili, gli accompagnatori dei disabili e gli insegnanti alla guida delle scolaresche. Una hostess all’ingresso della Cappella – tutt’oggi di proprietà della città e amministrata dalla Deputazione che ha il compito di custodire le reliquie e il Tesoro del patrono – controllerà i documenti dei visitatori prima di staccare i biglietti a chi non rientra nelle categorie esonerate. «L’ingresso individuale a pagamento, – si legge in una nota – va ad aggiungersi a quello posto in essere già da un anno per i gruppi turistici, nell’ambito di un piano di maggiore efficienza gestionale voluto dalla Deputazione – organismo laico nato nel sedicesimo secolo dagli antichi Sedili – che ha intrapreso negli ultimi anni una riorganizzazione volta a massimizzare la conservazione – e la divulgazione – dell’inestimabile patrimonio artistico e culturale che da circa 500 anni custodisce – e accresce – a nome e per conto del popolo partenopeo».

LE RAGIONI

Ed ecco perché i napoletani sono tra quelli che continueranno a non pagare l’ingresso quando decideranno di entrare in quella Cappella nel nome del santo protettore. La ragione è legata a una tradizione antica e la storia è fin troppo nota. Risale al lontano 1527 e a quel legame profondo tra il santo e i napoletani nato in seguito a un contratto – stilato davanti a tre notai – che stabiliva la costruzione di una cappella per il patrono in cambio della perenne protezione contro le calamità. Protezione regolarmente ricevuta. Ed ecco perché il Tesoro e la stessa Cappella barocca tutt’assieme – all’interno del Duomo – rappresentano un prezioso e unico tassello nella storia della città, da custodire e da valorizzare. San Gennaro, secondo calcoli ufficiosi, vanta oltre venticinque milioni di devoti sparsi nel mondo, ed è già un patrimonio nei fatti.

LA CANDIDATURA

Risale infatti ai primi giorni del mese di luglio la candidatura – rilanciata con forza dal cardinale Crescenzio Sepe – del culto di San Gennaro per il riconoscimento Unesco quale bene del patrimonio immateriale dell’Umanità. Una strada già percorsa e destinata a essere lunga, come ha detto lo stesso arcivescovo. Si tratta infatti di una procedura oltremodo complessa: burocrazia e carte bollate, relazioni e tanta documentazione per dimostrare che San Gennaro resta un pezzo unico, straordinaria testimonianza di una tradizione culturale antica e imprescindibile. La procedura è stata avviata. Bisognerà aspettare sperando che questa sia la volta buona.

IL COMUNE MOROSO DEVE PAGARE MEZZO MILIONE DI EURO DI CONTRIBUTO

A cosa servono i fondi? A manutenere un sito di straordinaria ricchezza artistica e dalla valenza e potenza simbolica da far tremare le vene: dall’ampolla agli argenti, al portone, per arrivare fino alle cerimonie dei vari miracoli che il Santo fa ogni anno che devono essere organizzate e hanno un costo. Come quella del 19 settembre, la più sentita dal popolo. «Sa com’è – racconta uno dei Deputati – i nobili non sono più quelli di una volta abbiamo bisogno di sostegno pure noi». Così, se un emendamento romano nel decreto semplificazione ha salvato il Comune dalla bancarotta, nessuno dalle nostre parti ha trovato un modo per evitare che vedere da vicino e quasi abbracciare la statua del Patrono, avesse un prezzo. «La Cappella di San Gennaro in bancarotta? Non scherziamo, ma di questo passo non si può mai sapere…». Così uno dei dodici membri della Deputazione di San Gennaro, esattamente 17 giorni fa rispondeva a Il Mattino lanciando l’allarme sulla vicenda della Cappella del Santo e dei debiti del Comune. Per poi anticipare al nostro giornale: «Ma noi comunque adotteremo delle misure per fare fronte agli impegni: presto faremo pagare un ticket di ingresso alla Cappella di San Gennaro. Stiamo aspettando la Curia che è in ritardo nella sua decisione. Perché l’idea originaria era quella di un biglietto che valesse anche per visitare la cattedrale». Evidentemente la Curia ha pensato che soprattutto in questo momento storico dove almeno lo spirito può trovare ristoro nella preghiera, far pagare l’ingresso al Duomo sarebbe stato troppo anche per il tollerante popolo napoletano, ma il caso è aperto: il ticket è solo rinviato nel tempo o è una idea abortita?

LE SPESE

Per farla breve fino al 2013 è andato tutto bene, il contributo di 65mila euro del Comune è arrivato, poi il flusso si è fermato tranne che per un paio di anni dove il contributo del Comune è sceso ad appena 5000 euro.

Da sette anni, dunque, la «Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro» – questo il nome per esteso – che gestisce uno dei siti più famosi al mondo non riceve il sostegno economico dal Comune. Il debito accumulato dall’Ente sfiora il mezzo milione. Uno sfregio al Patrono che è una autentica star e attrazione turistica di primo piano. Tanto che per gestire l’ordinaria amministrazione sono stati assunti quattro dipendenti il cui futuro è molto a rischio, di qui l’introduzione dee ticket. Una rivoluzione per Napoli perché nel Duomo c’è anche il domicilio del Patrono. Dove questa convivenza non c’è il ticket si paga ed è anche molto salato, basta dare uno sguardo a quanto succede a Firenze. Ma qui a Napoli la faccenda è più complessa è il caso di dire che il legame è di sangue. Il popolo ci ha messo la sua parte cinque secoli fa quando si è trattato di edificare la Cappella, una specificità tutta napoletana.