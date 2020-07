Napoli – Oggi, 4 luglio 2020 alle ore 19, prenderà il via la rassegna “Musica al Centro Antico” con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Giovanni Russo (nella foto) che abbiamo avuto la fortuna di ammirare a Positano in Piazza dei Racconti durante la rassegna estiva del 2019. L’inaugurazione si terrà nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore (Napoli – Piazza San Gaetano, n. 316) con Euterpe & Terpsicore, e vedrà impegnato con il direttore Giovanni Russo Sergio Severino, che prim’ancora che un ottimo musicista è uno stimato cardiologo del Cotugno in questi mesi impegnato in prima linea nella cura dei pazienti da Covid-19. In locandina ci sono il Trio-sonata di Domenico Gallo, il Concerto per flauto dolce , di Giuseppe Sammartini ; il Pergolesi geniale di “Chi disse ca la femmena” da “Lo Frate ‘nnmorato”; il Cimarosa, che prima inneggia alla libertà con “Madama Erlecca” in un crescendo già quasi rossiniano e poi fa cantare a Pulcinella una sognante Serenata; la Fantasia per corno e archi del tedesco Franz Joseph Strauss; i deliziosi Valzer di Šostakovič accompagnati per l’occasione da una inedita coreografia, infine la dolcissima Ave Maria per clarinetto e archi e la travolgente Fuga di Astor Piazzolla. Un gioco musicale festoso a cui partecipano, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, il soprano Naomi Rivieccio, Lorenza Maio nella duplice veste di solista al flauto dolce e ballerina, accompagnata nella danza da Mirko Melandri, la flautista Marilù Grieco, Luca Martingano al corno e Gaetano Russo al clarinetto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a info@nuovaorchestrascarlatti.it (indicando nome e cognome di ciascun partecipante, recapito telefonico e segnalando – per un’opportuna distribuzione dei posti – se componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi).

I prossimi appuntamenti: sabato 11 luglio, ore 19.00, Domus Ars: Klavierquartett, musiche di L. v. Beethoven e R. Schumann, Quartetto Felix; sabato 18 luglio, ore 19.00. Domus Ars: Donne all’Opera Le grandi protagoniste del Melodramma, musiche di G. Donizetti, G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni F. P. Tosti; sabato 25 luglio, ore 19.00, Chiostro di San Lorenzo Maggiore: Sul Sur A South American Anthology, musiche di R. Dyens, E. Nazareth, A. Barrios, P. Nogueira, A. Yupanqui, J. Morel, E. Gismonti; domenica 26 luglio, ore 19.00, Domus Ars: Musica insieme, musiche di A. Scarlatti, Ch. Gounod, G. Fauré, B. Persico, S. Gastaldon, F. Schubert, Scarlatti per Tutti, pianista e direttore Bruno Persico, soprano Naomi Rivieccio, clarinetto Gaetano Russo, pianoforte Andrea Paolillo.

a cura di Lugi De Rosa