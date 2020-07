Multe e timori a Vietri sul mare dopo i casi di Covid a Salerno, mascherina come a Capri. Trombetti dell’Arma annuncia controlli a tappeto in provincia

Multe e timori a Vietri sul mare dopo i casi di Coronavirus Covid-19 a Salerno, concentrati nel quartiere del Carmine, mentre di oggi la notizia che all’ufficio notifiche del tribunale non ci sono positivi ai test dopo il caso riscontrato. Dopo l’appello del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca da Napoli ad intensificare da parte di tutte le forze in campo i controlli mirati alla prevenzione per il contenimento del contagio da Coronavirus, arriva la pronta risposta dell’Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda la Costiera amalfitana, il paese che fa da apri porta alla Costa d’ Amalfi , Vietri sul mare, ha visto alcuni commercianti sottoposti a controlli . Sul social network facebook qualcuno chiede anche la mascherina anche all’aperto come a Capri . Situazione più difficile da gestire nelle spiagge, ma non sembrano esservi stati episodi gravi.

Ricordiamo che la Costa d’ Amalfi, da Positano fino a Ravello , Cetara e la stessa Vietri è tutt’ora Covid free.

Il Comandante Provinciale di Salerno, Gianluca Trombetti ha annunciato infatti che stanno per partire una raffica di controlli presso strutture commerciali e non dove sono segnalati i maggiori assembramenti. Dopo i dati dei contagi degli ultimi giorni in cui si è registrato un aumento dei casi tuttavia ancora non preoccupante ma da tenere sotto osservazione, De Luca aveva annunciato la possibilità di imporre nuovamente l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto e non soltanto come attualmente in vigore, nei luoghi chiusi.

Nelle località turistiche di cui si occupa Positanonews, dalla Costiera amalfitana alla Penisola sorrentina, comunque la situazione sembra tranquilla e sotto controllo, a parte qualche clamore per qualcuno con la febbre, non fatto entrare nelle strutture, non c’è nessun caso. Qui vacanze sicure, anche se è un’estate da dimenticare, la bellezza della natura e la tranquillità sono eccezionali.