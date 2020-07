Montecorvino Pugliano: la terrazza che affaccia su costa d’Amalfi, Capri e Cilento sarà dedicata al sindaco

La terrazza del Municipio di Montecorvino Pugliano sarà intitolata al sindaco Gianfranco Lamberti. Ecco cosa scrive Vita Salerno per il quotidiano Il Mattino.

L’antico convento Osservante della Santissima Misericordia, sede del Comune, è in questi giorni oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento si è reso necessario per infiltrazioni di acqua dalla terrazza, estese nel tempo, che rischiano di danneggiare i numerosi affreschi del portico del chiostro. I lavori si concentreranno sulla terrazza che affaccia verso il mare e regala ai visitatori un panorama dalla costiera amalfitana al Cilento. Nelle giornate di cielo terso, la vista arriva fino a Capri.

Il compianto sindaco Lamberti l’amava particolarmente. «Questa mattina – ha detto il sindaco, Alessandro Chiola – ho rappresentato alla giunta la volontà di intitolare la terrazza, in via di riqualificazione, all’ex sindaco Gianfranco Lamberti, con cui ho condiviso un importante percorso politico amministrativo conclusosi purtroppo precocemente. Ne conservo un affettuoso ricordo e la nomina di un luogo simbolo del nostro municipio, a cui lui era molto affezionato, non è altro che un gesto dovuto per non dimenticare una persona speciale che ha dato tanto a questa comunità».