Monte Faito, inaugurato questa mattina il nuovo servizio di bike sharing

E’ stato inaugurato questa mattina con tanto di pedalata, a cui hanno partecipato tutti i protagonisti dell’iniziativa e i rappresentanti istituzionali, il nuovo servizio di bike sharing su Monte Faito. I sindaci di Castellammare e Vico, Cimmino e Buonocore, il presidente del Parco dei Lattari Tristano dello Joio e De Gregorio per l’Eav, tutti presenti insieme all’ex vicesindaco stabiese Nicola Corrado ed al presidente Ascom di Castellammare De Meo. Queste le parole del sindaco Cimmino: “Bici elettriche a noleggio sul Faito. Ho partecipato stamattina ad un’iniziativa lodevole per incentivare il bike sharing e la mobilità leggera tra i sentieri naturalistici del Faito. Un bell’esempio di partenariato pubblico-privato, in sinergia con l’associazionismo, per lo sviluppo turistico dei nostri territori”. Grazie all’associazione Malkovich, fondata nel 2010 da una rete di avvocati, commercialisti ed esperti che operano nel settore della comunicazione, dunque, da oggi è possibile esplorare le bellezze naturali del Monte Faito usando biciclette elettriche a noleggio, con un progetto innovativo, attraverso la promozione di un’alleanza vera ed efficace tra gli Enti Locali e le imprese della Regione Campania. “Monte Faito è una passione forte, viscerale, un luogo magico che merita di essere rilanciato – afferma l’avvocato Nicola Corrado, presidente dell’Associazione Malkovich – questo è il nostro impegno e Monte Faito green move è solamente il primo passo di un percorso più complesso che mira a collocare pienamente questa meravigliosa montagna all’interno di uno dei distretti turistici più importanti del mondo”.