Mons. Francesco Alfano, vescovo dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, festeggia i 15 anni di consacrazione episcopale

Oggi ricorre il quindicesimo anniversario della consacrazione episcopale del Monsignor Francesco Alfano, vescovo dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. La sua fede e la sua cordialità rappresentano un faro per tutti i fedeli che sin dal primo giorno lo hanno accolto con amore e calore. Ed ora manifestano la propria gioia per il traguardo importante raggiunto. Anche noi della redazione di Positanonews esprimiamo i nostri migliori auguri a Monsignor Alfano per questa data così importante.