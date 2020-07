Mons. Francesco Alfano: Cuore e Ascolto

“La compagnia degli uomini nel tempo della prova“, questo il titolo, come scrive il Sir (Servizio Informazione Religiosa) della nuova lettera pastorale dell’arcivescovo dell’arcidiocesi Sorrento – Castellammare di Stabia monsignor Francesco Alfano.

“Nasce”, spiega il presule dalla pagine di Avvenire 23 luglio 2020, “dal bisogno del cuore e dall’ascolto della gente. Sono stati mesi difficili anche per chi crede: la fede non risparmia le prove, ma vissuta nell’ascolto della Parola e dei fratelli apre vie nuove. La possibilità di celebrare nelle comunità parrocchiali mi ha fatto avvertire più chiaramente la necessità di non sciupare questo tempo speciale. Occorre partire dal cuore dell’uomo, come ci insegna Gesù e provare a ricostruire le coscienze: non è moralismo, ma servizio alla libertà e alla responsabilità”.