MOLO BEVERELLO SICURO CON LA NLG

Domani parte dal molo Beverello #beverellosicuro il Caprijet destinazione Amalfi e Positano con lo speaker a bordo di RadioMarte. Beverello sicuro è uno slogan importante perché, con i cantieri in atto, credono in molti che non operiamo invece più di prima con la massima sicurezza #beverellosicuro con propri gate e personale qualificato. I primi ufficiali sono in grado di far mantenere il distanziamento , check-in e controllo per i passeggeri , e che tutti usino le mascherine, quindi #beverellopiuchesicuro.

Per le famiglie, ricordiamo che NGL per tutti i weekend di agosto, l’offerta piano famiglia è sempre valida.