Miseno. Inaugurata stamane la spiaggia per persone con grave disabilità. Uno tra i pochi stabilimenti in Italia

A renderlo noto è Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli: “Questa mattina abbiamo inaugurato il lido della Pro Handicap, in spiaggia a Miseno: per garantire il diritto al mare alle persone con disabilità grave. A partire dai bambini, dagli anziani. È un orgoglio per la nostra città, un’eccellenza regionale e nazionale. Tra i pochi stabilimenti simili presenti in Italia. Neanche il Covid-19 ha fermato la passione dei volontari. Un’impresa resa possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni: associazioni, famiglie, Comuni, Regione, Eav, forze dell’ordine. Ringrazio il presidente Salvatore Iodice e tutti coloro che rendono possibile questa meraviglia. Saremo sempre al vostro fianco. Il mare è di tutti, la spiaggia è di tutti. Un passo alla volta!.