Minori: una gatta custode di banca

Minori ( Salerno ) Fa tenerezza quando ci si reca al Banco di Napoli (ora Intesa san Paolo) alla via Vittorio Emanele a Minori in Costiera amalfitana e ad accoglierti trovi una gatta di colore grigio striato all’ingresso, che con un miagolio accattivante ti saluta, spesso sdraiata, sia tu cliente per operazioni all’interno o semplice persona intenta ad usare il “bancomat”

Gli amorevoli impiegati preparano, forse, per il novello custode una scodella di cibo quotidianamente che lei consuma con palese discrezione in un angolo dell’ingresso.

Qualche volta, di sera, passando per l’ufficio la si nota riposare in uno dei cassettini portaoggetti

aderenti il pavimento.

I clienti abituali quando non ne avvertono la presenza chiedono spiegazioni a qualche impiegato libero e compiacente