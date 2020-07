Minori, torna operativo il molo: ecco il primo attracco di questa estate

Dopo mesi di lavori, rallentati dal lockdown, torna operativo il molo di Minori. Le “vie del mare” toccano finalmente anche la Città del Gusto, con un altro punto d’approdo fondamentale per le persone che intendono muoversi via mare tra Positano e Salerno.

Come documentato dalla nostra Valeria Civale, assistiamo al primo attracco stagionale sul pontile, che serve la cittadina della Costiera Amalfitana. Il pontile d’attracco, di proprietà della Regione Campania, fu danneggiato dalle tremende mareggiate dello scorso novembre, che hanno divelto grossa parte della passeggiata.

I lavori dovevano iniziare lo scorso 9 marzo, all’indomani dell’annuncio della chiusura per l’emergenza coronavirus: proprio tali circostanze hanno rallentato i lavori, che hanno poi permesso di ripristinare la struttura portante, i camminamenti a sbalzo e la pavimentazione, e rendere nuovamente fruibile questa struttura fondamentale per la mobilità in Costa d’Amalfi.