Minori: si riparte

Ora siamo quasi pronti per affrontare degnamente la stagione turistica anche se con qualche naturale “sbavatura” Manca solo l’apertura del complesso archeologico della Villa Romana Marittima con il suo interessante museo. Verrà anche quella, come è avvenuta, il 7/7 l’apertura del pontile di attracco dopo la forzata chiusura annuale per mareggiata .

Le spiagge funzionano ed il mare è soddisfacentemente pulito

La tristezza è data, però, dalla totale assenza di manifestazioni , di animazioni: sopperisce la Festa del libro con incontri culturali.

Cosa manca? la più importante e cioè il flusso turistico continuativo di stranieri e gente abituata a muoversi, girare, viaggiare,ecc. Il turismo di prossimità, per quanto possa valere anche economicamente, non “copre”

Siamo nell’anno della calma in tutti i sensi: speriamo si risolva nel migliore dei modi