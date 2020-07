Minori. Servizio “Spiagge Sicure” prorogato fino al 30 settembre

Minori, Costiera Amalfitana. Servizio “Spiagge Sicure” prorogato fino al 30 settembre

Il Comune di Minori riapre il bando per reclutare altre borse lavoro. Ad un mese dall’avvio del servizio, valutato l’egregio lavoro portato avanti sinergicamente dai giovani borsisti e dall’Associazione di protezione Civile Millenium, e grazie alla collaborazione dei cittadini e degli ospiti di Minori, si è ritenuto opportuno prorogare il servizio delle “Spiagge Sicure” fino al 30 settembre.

In questo particolare momento di crisi emergenziale COVID-19 necessita porre in essere tutte quelle attività funzionali alla fruizione delle spiagge libere, per la corretta attuazione dei Protocolli di sicurezza COVID-19, nazionali, regionali e comunali. Tali attività saranno realizzate attraverso l’elargizione di contributi individuali diretti ad incentivare forme di impegno civico per finalità solidaristiche ed assistenziali.

La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha come obiettivo il superamento dell’assistenzialismo a favore della promozione della persona e fonda la propria azione sul principio di sussidiarietà, nell’ambito dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle capacità individuali in progetti rivolti in maniera specifica alle fasce deboli della popolazione.

La “borsa-lavoro”, è uno strumento di inserimento lavorativo e di inclusione sociale rivolto a specifiche categorie di soggetti svantaggiati, la cui attività individuale non si configura come prestazione di rapporto di lavoro con un corrispettivo, bensì come una prestazione sociale volta a favorite un percorso formativo-lavorativo, funzionale per l’autonomia e l’apprendimento di specifiche mansioni ed una maggiore autonomia personale.

Le attività oggetto delle “borse-lavoro” sono riferite all’intervento denominato “ANDIAMO OLTRE INSIEME…VIVI LA SPIAGGIA IN SICUREZZA”, in particolare:

a) Attività di accoglienza alle spiagge libere: individuazione e accompagnamento alla postazione-spiaggia prenotata, con preventiva misurazione della temperatura corporea;

b) Verifica ingressi, uscite e rimpiazzo posti liberi;

c) Sanificazione postazione-spiaggia (reggi-ombrellone, sdraio/lettini);

d) Rastrellamento/pulizia dell’arenile e delle rampe di accesso alla spiaggia prima dell’apertura al pubblico e all’orario di chiusura della spiaggia;

e) Pulizia/sanificazione della postazione-spiaggia ad ogni cambio utente;

f) Sistemazione spiaggia pubblica attrezzata (installazione/disinstallazione attrezzature);

g) Servizi di supporto logistico. Le attività saranno coordinate e monitorate da parte di soggetto terzo individuato dall’Ente.

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE BORSE LAVORO

Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse-lavoro i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

⮚ soggetti di età non superiore ad anni 65 al momento della pubblicazione dell’avviso, residenti nel territorio del Comune di MINORI da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda e con idoneità fisica allo svolgimento delle attività sopra descritte (in caso di collocazione utile in graduatoria sarà richiesto certificato medico attestante la predetta idoneità fisica e l’assenza di patologie non compatibili con le attività a farsi);

⮚ soggetti disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda;

⮚ soggetti non percettori di reddito di cittadinanza.

L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

CONTRIBUTO E DURATA

Per la borsa-lavoro è previsto un contributo di € 600,00 netto per ogni borsista, previa presentazione dei “fogli di presenza” vistati dal Coordinatore.

Ciascuna borsa-lavoro ha una durata massima di 30 giorni continuativi dal 15 giugno al 15 settembre.

Per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL.

OBBLIGHI DEL BORSISTA

Il borsista ha l’obbligo di accettare senza riserve l’assegnazione delle attività, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro.

La rinuncia del candidato comporterà l’esclusione dall’elenco dei beneficiari della borsa-lavoro ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della stessa.

Qui l’avviso

Qui il modello di domanda