Minori, parcheggi e box pertinenziali: al via i lavori del progetto Bretella

Sono lieto e orgoglioso di annunciare che ha preso il via la procedura per la realizzazione della “Strada di collegamento della viabilità interna con la statale 163 amalfitana con acclusi parcheggi interrati pubblici e pertinenziali”. Ha dichiarato il sindaco di Minori, Andrea Reale.

E’ un intervento in cui l’Amministrazione che mi onoro di guidare ha prodigato ferma determinazione, ma nel quale soprattutto hanno creduto i cittadini e particolarmente tutti coloro che, con un impegno anche economico alla successiva assegnazione, hanno consentito il concreto avvio dell’iniziativa. Oggi possiamo affermare che l’opera ha intrapreso nei fatti il suo iter di attuazione.

Entro i previsti termini di gara, infatti, è pervenuta l’offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

– Kintel s.p.a. – capogruppo mandataria

-Tetris Easy Parking s.r.l. – mandante

– Consorzio Stabile Arechi s.c.a.r.l. – mandante

– Geovertical s.r.l. – mandante

a riprova della bontà del progetto e delle favorevoli prospettive che esso innesca.

Nel ringraziare di cuore la comunità intera per questa ennesima prova di compattezza e di fiducia, rilevo come Minori continui a dare alla Costiera segnali forti di vitalità e intraprendenza, che, in un periodo così difficile, lasciano ben sperare per l’avvenire di tutti.

Il Sindaco – Andrea Reale