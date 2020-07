Minori / Maiori . Christian De Iuliis “Fare quella galleria, è un insulto. Alla ragione”

Minori ( Salerno ) . Non si fa attendere la replica di Christian De Iuliis all’intervento del sindaco di Minori Andrea Reale . Sotto i riflettori le opere pubbliche in Costiera amalfitana, si parla di gallerie, tunnel , pure da Maiori a Cava de’ Tirreni, vettori meccanici da Agerola ad Amalfi, Positano, Praiano, Ravello e Minori , tutto nelle promesse del Governatore della Regione Campania De Luca , gli ambientalisti hanno già parlato di “stravolgimento” e di opere di impatto territoriale da “scempio”, oltre agli anni che ci vorrebbero facendo diventare la S.S. 163 un cantiere aperto, senza contare il richio idrogeologico. Ecco cosa dice De Iuliis

L’espediente di etichettare come mentitore, provando a delegittimarlo, chiunque dissenta è poco originale e, purtroppo, non è sufficiente ad intestarsi l’esclusiva della verità.

Inoltre la percentuale di voti ottenuti, per quanto alta, a qualcuno forse parrà singolare, ma non conferisce né super poteri né licenze arbitrarie.

La galleria era nel programma del 2019, peccato che il progetto sia stato elaborato, e senza nessun mandato, già nel 2017, come è scritto in un documento dell’ANAS facilmente rinvenibile in rete e che, malauguratamente, non si può occultare.

Informarsi è importante.

Quindi, casomai, nel programma la galleria è stata ratificata, non prevista.

Infine “sconsiderato” non è un insulto, significa “che agisce senza riflettere e senza valutare le possibili conseguenze delle proprie azioni”.

Anche l’italiano è importante

Fare quella galleria, viceversa, è un insulto. Alla ragione.

In ogni caso: una smentita è una notizia data due volte.

Quindi bene, anzi benissimo.