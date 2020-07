Minori. L’impegno degli scout: fontana montesca ripulita, il ringraziamento dell’amministrazione comunale.

L’impegno degli SCOUT di Minori è encomiabile, pronti in ogni occasione nel collaborare per il bene della collettività con umiltà e dedizione. L’amministrazione comunale interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Minori ringrazia per aver ripulito la fontana montesca simbolo della storia del nostro paese. Un esempio significativo di laboriosità per tutti i giovani di minori. Amiamo il nostro paese e prodighiamoci per renderlo più bello per andare Oltre insieme.