Minori. Il sindaco ricorda in un ultimo saluto il dott. Alfonso Di Lieto

Minori, Costiera Amalfitana. Il sindaco ricorda in un ultimo saluto il dott. Alfonso Di Lieto.

Se ne va un altro pezzo della storia di Minori: è mancato il dottor Alfonso Di Lieto, per decenni medico condotto e medico di famiglia apprezzato ed amato da intere generazioni di cittadini. Persona di cultura e di spiccata umanità, il dottore Di Lieto è stato per lunghissimo tempo punto di riferimento per la comunità, al cui servizio si dedicò sempre con passione instancabile e salda capacità professionale. Resta nel ricordo di quanti lo conobbero la sua serenità d’animo e l’estrema disponibilità, che ne hanno fatto per tanti pazienti, più che soltanto un medico, una persona vicina e sulla quale contare. Ma resta pure, per tutti, l’esempio di una vita spesa per gli altri, la cui memoria varrà a rinsaldare il senso autentico di comunità che anima in profondo la vita di Minori.