Minori, il sentiero dei limoni accoglie Bruno Vespa

Ieri, Domenica 19 luglio 2020, il comune di Minori ha avuto l’onore di far conoscere il sentiero dei limoni al Dr. Bruno Vespa, che in compagnia di Andrea Reale Sindaco di Minori, ha avuto parole di apprezzamento per il territorio, la sua cultura e le sue attività produttive.

Il grande onore e la visibilità raggiunta dal sentiero dei limoni inorgoglisce l’amministrazione comunale e i cittadini di Minori, anche perché raggiunto su base volontaristica, senza spendere un solo euro di denaro pubblico grazie alla collaborazione degli abitanti di Torre di Minori, della Pro Loco Minori e dell’ Unpli Salerno in sinergia con il Comune di Minori.