Minori. Il “pugno di sconsiderati” risponde alle falsità: “Si deve discutere su tutto, ma sulla base di verità e correttezza”

Il “pugno di sconsiderati” risponde alle falsità (ma per l’ultima volta)

All’architetto De Iuliis e alle lezioni che periodicamente ammannisce al mondo in attesa, non si dovrebbe replicare. Non si dovrebbe perché, veramente, il suo roboante (di toni) ma tuttavia esiguo (di contenuti) argomentare non merita lo sforzo di una replica. Però a tanta asserzione «Come è possibile, alcuni si chiedono, che i cittadini possano accettare profonde ingiustizie ed incomprensibili risoluzioni prese in assoluta autorità, senza alcun confronto, che andranno ad incidere decisamente sulla vita di tutti? È concepibile ricevere un mandato di amministratore e poi, viceversa, ergersi a padrone della roba degli altri?» bisogna replicare per forza. E poi è facilissimo. Basta rileggere il programma elettorale di Via Nova per le elezioni 2019, sezione “Appunti programmatici” paragrafo “Nuove opere pubbliche”: “Galleria Minori-Maiori e passeggiata pedonale panoramica in località Torricella, già finanziata dalla Regione Campania per euro 17.233.407. Questo intervento potrà creare uno scorcio panoramico pedonalizzato tra i più belli e suggestivi della costiera, destinato ad accrescere l’attrattività di Minori e la fortuna di viverci”. Se ne deduce che è falso quanto l’architetto sostiene, che si tratti cioè di “un progetto che non era presente nei programmi dei rispettivi schieramenti eletti. Non è stato sottoposto a nessun consenso elettorale, né ad un dibattito pubblico”. Falso. Falsissimo. Oltre 1400 cittadini (più del 75%) hanno espresso liberamente consenso a questa e ad altre idee progettuali, lo hanno fatto proprio con quella “arma formidabile” individuata dal De Iuliis: il voto. Egli è libero di non rientrare tra quei 1400, ma è tenuto tuttavia a rispettare le scelte della maggioranza, la democrazia così funziona. Si può, anzi si deve, discutere di tutto, specialmente su un’opera di tale portata, e questa Amministrazione vuole farlo con tutti. Ma sulla base della verità e della correttezza. Non delle bugie e degli insulti.