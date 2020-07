Minori. Il Comune ripristina il layout originario del mercato per consentire l’accesso al molo. Ecco l’ordinanza del sindaco Andrea Reale

Minori. In data 9 luglio il sindaco di Minori Andrea Reale ha firmato un’ordinanza (CLICCA QUI per leggere l’intera ordinanza) con la quale, a partire da giovedì 31 luglio, verrà ripristinato il layout originario del mercato in quanto, data la riapertura del molo d’attracco dopo il termine dei lavori che lo hanno interessato, gli stand mercatali posizionati nell’area ovest del Lungomare ne renderebbero complicato l’accesso in un periodo come quello estivo in cui è importante garantire un accesso agevole al molo stante il considerevole l’afflusso di persone attraverso le vie del mare.

Per il solo giovedì 16 luglio è prevista la disposizione secondo un ulteriore layout, che implica lo spostamento di alcuni operatori nell’area di parcheggio adiacente all’area già adibita a mercato, al fine di consentire il montaggio degli stand per l’evento in calendario nel programma di manifestazioni dell’Ente “Gusto Italia”;