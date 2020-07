Facciamo in primis gli auguri di pronta e sicura guarigione alla gentile Miriam Mughini ” coinvolta in un incidente domestico” che l’ha tenuta lontana dal lavoro per qualche tempo. Nel contempo formuliamo gli auguri di buon compleanno al direttore della filiale, Gaetano Barbato che passa il guado dei quarantasei con grande semplicità.

Dovremmo festeggiare i due eventi a breve.