Minori. Domani l’inizio del grande evento “Schermi d’Arte 2020”

“ Domani 29 Luglio l’inizio del grande evento “Schermi d’Arte 2020” una bellissima rassegna cinematografica con inediti in anteprima dedicati ad Alberto Sordi, Federico Fellini, Giuliano Montaldo. Un grande evento possibile grazie all’Assessore alla Cultura, Paola Mansi ed all’ideatore Paolo Spirito.

La terza edizione della Rassegna Cinematografica “Minori, Schermi d’Arte 2020” si apre con un doveroso e affettuoso Tribute alla Musica immortale del M° Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio, con la riproposizione del Live di “Once Upon A Time In America” (Deborah’s Theme) dall’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 24 marzo 2012.

L’attuale Rassegna cade nell’anno in cui si celebrano due importantissimi Centenari nella Storia del Cinema: Federico Fellini e Alberto Sordi che a Minori saranno ricordati da due stupendi film di Fabrizio Corallo e di Ettore Scola e da un altrettanto avvincente libro di Italo Moscati.

Il loro Cinema vive e vivrà per sempre nell’affetto del pubblico e nell’esegesi critica come altissima testimonianza del talento innato nel raccontare, sublimare, eternare la commedia umana dei sogni e delle passioni degli Italiani del XX° secolo.

Infine un affettuoso e doveroso Tribute al decano dei Registi italiani, Giuliano Montaldo, novant’anni portati con entusiasmo e voglia di fare ancora Cinema, questa volta in veste di Attore nel bellissimo film di Francesci Bruni “Tutto quello che vuoi” del 2017, uno dei migliori film italiani degli ultimi tempi che fa riflettere, mentre si ride e ci si commuove. Con un linguaggio narrativo fresco e profondo, pieno di attenzione a dettagli tanto importanti quanto trattenuti, per non scivolare nella retorica o nella patetica macchiettistica, Bruni rappresenta l’ incontro e l’inevitabile confronto, tra un ragazzo ventiduenne coatto, trasteverino, ignorante e senza programmi e un ottantacinquenne poeta, ormai dimenticato, con un ricco passato di rapporti umani, culturali ed esperienze belliche, che nella mente si è offuscato e allontanato oltre che per solitudine per un morbo di Alzheimer incipiente”.

Una grande kermesse ideata da Paolo Spirito, regista, programmista, autore di programmi televisivi nazionali.