Minori dice addio al Dott. Alfonso Di Lieto, aveva 93 anni

Dopo aver esercitato per anni con instancabile tenacia e passione la professione di medico, ed essere entrato nelle case e nel cuore di tantissimi, conservando l’immensa forza d’animo e semplicità che lo caratterizzavano, il Dott. Alfonso Di Lieto, all’età di 93 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ricongiungendosi con la sua amata Trofimena.

Lo ricordano con incommensurabile affetto e profondo dolore i figli Gabriele e Maria Pia, i nipoti Maria Chiara, Carla e Luigi Alfonso, il genero, la nuora e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani Venerdì 17 c.m. alle ore 17.00, muovendo dalla casa dell’Estinto in C.so Vittorio Emanuele, 106 per la Basilica di Santa Trofimena in Minori.