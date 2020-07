Minori. Con “La biblioteca in spiaggia” il contributo per l’acquisto di libri scolastici.

Meravigliosa iniziativa a Minori, in Costiera Amalfitana: saranno concessi contributi a 10 studenti per l’acquisto di libri scolastici grazie all’iniziativa “La biblioteca in spiaggia”.

“L’assessorato alla cultura del Comune di Minori, in collaborazione con l’associazione Atypical, promuove anche quest’anno La biblioteca in spiaggia – scrive il sindaco Andrea Reale – L’invito è rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado che tramite il link in calce potranno iscriversi per partecipare. Le modalità di selezione e tutto quanto concerne l’iniziativa saranno illustrati in un incontro concordato con i partecipanti Saranno selezionati 10 studenti che beneficeranno di un contributo per l’acquisto di testi scolastici e di un attestato spendibile quale credito scolastico. Le domande potranno essere inoltrate dalle 12.00 del 8 luglio alle 12.00 del 12 luglio al seguente link shorturl.at/msSZ3. L’ Amministrazione Comunale”.