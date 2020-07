Minori. Cena con Vespa e Marzullo del sindaco Andrea Reale, stasera l’evento culturale nella cittadina della Costiera amalfitana. Le foto del nostro inviato da Napoli, il bravissimo fotoreporter Gino La Gatta, per Positanonews, il quotidiano online della Costa d’ Amalfi e Sorrento, che ringraziamo. Comunque fra poche ore ne vedremo delle Belle! Anzi “Bellissime”

„lle 21, Bruno Vespa salirà sul palco allestito nella piazza salotto di Minori antistante la basilica di santa Trofimena, per presentare Bellissime! (Rai Libri), sua ultima fatica letteraria. A intervistare l’autore sarà Gigi Marzullo, popolare volto di Rai1. Che cosa unisce Gina Lollobrigida a Diletta Leotta, Sophia Loren a Valeria Marini, Claudia Cardinale a Marisa Allasio, Laura Antonelli a Belén, le sorelle Kessler a Edwige Fenech? La capacità di sedurre. Seduzione non è necessariamente fascino. Certamente è attrazione. Fonte di sogni e di fantasie. Bellissime! è una cavalcata in sei tappe e diciotto storie attraverso settant’anni di seduzioni. Dal cinema in bianco e nero, con le sue raffinatissime sfumature di toni al colore che fece esplodere la sensualità fino alla sfacciataggine. Certo, Edwige Fenech è stata l’attrice più insaponata della storia, ma a Sophia Loren e Laura Antonelli bastò un gioco di calze per far impazzire il pubblico. E negli anni ’70 un popolo intero di maschi fissò la sua agenda erotica al sabato sera per veder comparire le gambe delle Kessler. Oggi chi vuole ha la seduzione in tasca. Invece di telefonare guarda, ingrandisce, chatta. Il prossimo passo? Bellissime! (Rai Libri) è in vendita nelle librerie e negli store digitali.“