Minori . Alessandro de Riso festa con dj Andreino per i 20 anni della pasticceria paninoteca

Minori ( Salerno ) . Dalla cittadina della Costiera amalfitana Gaspare Apicella ci manda gli auguri che condividiamo . Auguri ad Alessandro de Riso la cui entrata nel commercio minoresi è datata 20 anni fa

Ed Alessandro, per tener fede alla squisitezza e signorilità del padre Antonio, ha voluto omaggare i colleghi commercianti di un “dolce pensiero”, per renderli paertecipi della sua soddisfazione ,certamente con il suggerimento della leggiadra moglie che ha contribuito anche a trasformare l’ampio locale con ottimo dehors in pasticceria-paninoteca-fast food- asporto

Grande serata musicale con dj Andreino e michelle per festeggiare il 20esimo ANNIVERSARIO dell’ATTIVITA’DI ALEX DE RISO

Pasticceria gastronomia ..american bar

Info…089853618

….3397859138