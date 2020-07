Ministra Bonetti all’inaugurazione del “giardino degli scalzi” a Napoli e cena da Peppe Guida di Nonna Rosa

La ministra delle pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, quest’oggi in visita a Napoli per l’inaugurazione del “Giardino degli Scalzi”, dove è in corso un campo scuola ha dichiarato: «Esperienze come queste ci dicono che c’è una speranza possibile e concreta per tutti noi. Cè un Paese che può ripartire e che ha deciso di farlo all’interno di uno spazio che diventa luogo educante. Abbiamo scoperto durante la pandemia quanto è importante la progettazione anche dei luoghi, dalle case ai luoghi aperti, ecco perché stiamo promuovendo progetti con il mio ministero che si rivolgono a innovazione anche nell’educazione all’aperto». In serata, poi, dopo la cerimonia, la ministra si è diretta a Vico Equense per cenare da Peppe Guida Villa Rosa di Nonna Rosa.