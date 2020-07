Mini tromba d’aria fra Salerno e la Costiera amalfitana verso Vietri sul mare Una mini-tromba d’aria improvvisa e inaspettata si è abbattuta nel pomeriggio su Salerno. Ad essere colpita, in modo maggiore, la zona orientale della città.

Tutto è cominciato alle 17.00 con addensamenti nuvolosi ed un elevato tasso di umidità.

In pochi minuti si è determinato un vortice temporalesco con gocce di e vento forte. Proprio il vento ha creato numerosi danni facendo sbattere porte e finestre con vetrate in frantumi. Volate vie dai balconi anche tende e alcuni vasi di piante che fortunatamente non hanno colpito nessuno. Alcuni rami degli alberi sono finiti sui veicoli e per strada.