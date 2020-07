Millennium di Amalfi. Una notte da incubo con l’incendio a Conca con una donna che chiedeva aiuto. Ragazzi siete il nostro orgoglio. Abbiamo colto a volo questo post di Antonio Ferrigno che veramente ci ha colpito, noi di Positanonews abbiamo aggiornato tutta la notte anche grazie a loro, e ai vigili rubani con vigili del fuoco . Ragazzi volontari di “cuore” sinceri, onesti e leali, non possiamo che dirvi “grazie” da Positanonews, il primo giornale della Costiera amalfitana e sorrentina, siete il nostro orgoglio.

Ecco il post

Ore 01.43 chiamata dal comandante Mino Andretta presso la c.o Millenium che richiedeva l’uscita della botte per supporto Vv.ff la chiamata è stata trasferita al responsabile operativo ore 01.44 ricevo la chiamata alle ore 01.47 squadra pronta e partenza verso lo stazionamento della stessa.

Ore 02:06 partenza kracken

Con 2 operatori Guido Brangi e Tony Ferri

Arrivo sul posto ore 02:17

Una signora sulla 40ina correva verso di noi urlando di aiutarla mentre piangeva…..è casa mia è casa mia esclamava! a quel punto senza perdere tempo abbiamo montato il nostro cannone e abbiamo iniziato le manovre di spegnimento sotto gli occhi increduli di tutti….

Ultima fiamma !!!! Per poi passare alla bonifica……

Ora sono qui a pensare a ciò che potesse succedere nel caso in cui non fossimo arrivati in tempo

Forse quella signora stava ancora piangendo…forse quella signora non avrebbe più creduto nel lavoro del volontario Millenium,forse quella signora non sapeva neanche chi fossimo…..ma quella signora adesso ringrazia Dio perché esistiamo altrimenti la sua vita sarebbe cambiata in una notte…..

GRAZIE P.A. Millenium Amalfi onlus perché dopo 17 anni quasi riesci ancora ad emozionarmi…..

Senza di te non sarei quello che sono……