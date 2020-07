Microtelefoni nei tubetti del dentifricio per il boss al 41 bis

Sono stati rinvenuti due mini cellulari nascosti in un tubetto per la schiuma da barba destinati ad un boss salernitano, detenuto nel carcere di Sulmona. La scoperta e’ stata fatta dagli agenti della polizia penitenziaria della casa di reclusione di via Lamaccio che hanno trovato e sequestrato i due telefoni della lunghezza di 6,5 centimetri e larghi 2,5.

I cellulari erano ben occultati nella particolare confezione e non e’ stato facile arrivare alla loro scoperta. Durante i controlli della merce da consegnare e maneggiando accuratamente il tubetto di schiuma da barba, un agente si e’ accorto che all’ interno c’era qualcosa di solido.

Dopo averlo aperto ha trovato i due microtelefoni destinati ad un boss salernitano dell’organizzazione criminale del Cilento, con i quali avrebbe potuto comunicare con l’esterno e dare indicazioni direttamente dal carcere. Sulla vicenda e’ stato presentato un rapporto alla Procura di Sulmona ed e’ stata aperta un’inchiesta interna per accertare le responsabilità.

Ricordiamo che il 41 bis è un provvedimento legislativo noto anche con l’espressione di carcere duro. Si tratta di un regime che viene inferto ad una particolare categoria di criminali, ritenuti troppo pericolosi per i loro legami con associazioni mafiose e terroristiche. Non a caso l’idea di una condanna del genere prende piede nel 1977, anno del picco di attentati di matrice terroristica, in Italia e successivamente esteso ai malavitosi, grazie a Giovanni Falcone nel 1992.

Anche il reato di eversione può essere punito in questa maniera. Si tratta dunque di un caso estremo, sancito solo dal Ministro della Giustizia. Partendo dal presupposto che il condannato al 41 bis perde la facoltà di poter accedere alla semilibertà, agli arresti domiciliari e a qualsiasi forma di permesso, nello specifico prevede una serie di limiti straordinarie che nessun’altra condanna, in Italia, stabilisce. Cerchiamo di capire nello specifico di cosa si tratta.

Cosa prevede

Innanzitutto il condannato al 41 bis vive in un isolamento massimo. Stipato in una cella singola, in questi carceri di massima sicurezza non ci sono spazi pubblici quali palestre e giardini ne vi è la possibilità di poter godere della tradizionale ora d’aria. I detenuti al carcere duro non hanno alcun contatto fra loro. Sono anche sottoposti ad una stretta sorveglianza. Ciò significa che vi sono persone apposite e specifiche per ognuno dei prigionieri, facenti parte proprio di una costola specifica della polizia penitenziaria.

Fonte: Cronache della Campania