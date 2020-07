Michele Savastano torna nella sua Castellammare di Stabia dopo quasi un anno dall’incidente. Le parole del sindaco Gaetano Cimmino

Castellammare di Stabia. Michele Savastano ha fatto ritorno nella sua città dopo il terribile incidente stradale occorsogli a Vico Equense lo scorso 13 agosto e che lo ha costretto in ospedale per quasi un anno, temendo all’inizio per la sua stessa vita. Un percorso lunghissimo e doloroso nel quale Michele è stato sempre circondato dall’amore dei suoi familiari, della sua fidanzata Pina e degli stabiesi che hanno sempre sperato nel lieto fine. Ed ora le condizioni cliniche di Michele sono migliorate ed ha potuto finalmente lasciare l’ospedale per tornare a casa dove dovrà continuare la riabilitazione.

Ed il sindaco di Castellammare di Stabia ha voluto dedicargli un post su Facebook: “Un figlio di Stabia ha vinto la sua battaglia ed è tornato a casa un anno dopo il terribile incidente. Michele, la tua grinta e il tuo sorriso rappresentano il volto migliore di una città che si sta risollevando dall’emergenza Covid. Sei un grande esempio di forza e coraggio per tutti noi!”.