Meteo. Le previsioni del Nautico di Piano di Sorrento: “Da oggi a domenica situazione di moderata stabilità”. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Da oggi a domenica situazione di moderata stabilità. Oggi ancora passaggio di nuvole non significative e vento fresco, domani diminuzione elle nuvole e diminuzione del vento che comunque sarà da ponente e maestrale per quasi tutto il periodo. La temperatura sarà fresca nelle ore notturne e di prima mattina, leggero aumento da domani. Mari quasi calmi tranne che nel pomeriggio avanzato per brezza.

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina