Rimaniamo in periferia dell’anticiclone delle Azzorre pertanto la situazione meteo non è stabile. Da oggi e fino a giovedì prevale il sole ma ci saranno anche tante nuvole di passaggio, in particolare tra martedì e giovedì. La temperatura è nella norma del periodo ma il tasso di umidità farà apprezzare più caldo. Venti moderati prevalentemente da settentrione.

Questo è quanto prevede l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con la stazione meteo più vicina a tutta la Costa di Amalfi e Sorrento. Grazie al Prof. Russo e al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE