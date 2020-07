RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La temperatura max registrata in questi giorni è stata di 33° e l’umidità, ogni notte, è arrivata al 100%. La zona di alta pressione sul mediterraneo, che non è l’anticiclone Africano, perde gradualmente potenza ed i venti rinforzano un pochino. Temperature massime in leggerissimo ma graduale calo, cielo quasi sereno fino a lunedì quando il vento girerà da scirocco e si vedrà qualche nuvola anche su di noi, per ora in lontananza. Tra lunedì e martedi minimo di pressione e temperature accettabili, specie di notte. Da mercoledi rialzo della pressione.

Si ringrazia l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento con il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina. Sempre puntuali nel fornire le previsioni meteo con la stazione più vicina a tutta la costa d’Amalfi e Sorrento.