Meteo dal “Nino Bixio” per la Costa di Sorrento e Amalfi: temperatura in aumento e maestrale in arrivo

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Periodo di moderata alta pressione, in diminuzione per giovedì. Giornate soleggiate con solo qualche nuvola alta, in particolare di pomeriggio. Temperatura il graduale, leggera, crescita. Venti deboli dai settori settentrionali di giorno ed inversione di notte, rinforzo nel pomeriggio. Mare calmo di mattina, leggermente mosso di pomeriggio per brezza (‘0 maestral).

