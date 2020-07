RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Il mediterraneo sarà interessato da una modesta alta pressione, da lunedì, la quale è staccata dall’anticiclone delle Azzorre e da quello Africano. Per sabato e domenica sole e qualche nuvola di passaggio, specie di pomeriggio. Da lunedì e fino a giovedì più sole, temperature in aumento ma non eccessivamente (lungo le coste non dovrebbero superare i 30-32 gradi). Venti prevalentemente da NW, mari calmi nelle ore mattutine, leggermente mossi nelle ore pomeridiane. L’umidità alta farà apprezzare temperature superiori di almeno 2 gradi.

Previsioni fornite dall’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento con il Prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina. Al nautico, ricordiamo, dispongono della stazione meteo più vicina a tutta la costa di Amalfi e Sorrento.