Meta-Vico Equense, incidente in ciclomotore a Punta Scutolo: ragazza ferita, interviene ambulanza. – VIDEO

Meta-Vico Equense, altro incidente a Punta Scutolo. Dopo quello verificatosi alcuni giorni fa, che ha visto coinvolti un ciclomotore ed un’auto, altro incidente si è verificato lungo i tornanti, direzione Napoli. Una ragazza a bordo del suo ciclomotore pare abbia perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare ed è finita a terra, ferendosi in maniera non grave.

E’ intervenuta l’ambulanza del 118, con i Carabinieri che hanno saputo gestire al meglio la situazione: piccola coda, a causa del traffico generatosi, ma niente di clamoroso. La situazione si è risolta in breve tempo. Non sono note ancora le condizioni della donna coinvolta, fatto sta che non dovrebbero essere gravi. Punta Scutolo è nota, purtroppo, per i numerosi incidenti che si verificano lungo i tornanti. Alcuni, in passati, sono stati incidenti mortali.