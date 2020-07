Meta. Un progetto per riaprire il “Giardino degli Agrumi”, da troppo tempo chiuso ed abbandonato

Meta. Il Giardino degli Agrumi costituisce uno degli spazi verdi tra i più belli della penisola sorrentina, proprio all’ingresso della città, a pochi passi dalla Basilica del Lauro. Il Giardino fu inaugurato nel 2004 dall’ex sindaco Carlo Sassi, alla scadenza del suo secondo mandato consecutivo. Uno spazio molto bello, centrale e destinato al divertimento dei più piccoli ma anche alle tante persone che desideravano godere di un momento di relax in un posto tranquillo e immersi nel verde. Ma da un po’ di tempo, troppo tempo, il Giardino è chiuso ed abbandonato. Un vero peccato che uno spazio così bello e funzionale, nel cuore della città, sia inutilizzato. Sarebbe un posto perfetto per far giocare i più piccoli in tutta sicurezza. Ora per il Giardino degli Agrumi c’è un bellissimo progetto che prevede anche il servizio di baby sitting con la possibilità di trascorrere un po’ di relax con i bambini. Noi di Positanonews abbiamo preso visione del progetto e lo riteniamo davvero molto interessante, meritevole di essere sponsorizzato e realizzato. Ci auguriamo che al più presto il Giardino degli Agrumi riapre i suoi cancelli e possa tornare ad animarsi di gioia e colori.