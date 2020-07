Meta la regina del by night in Penisola sorrentina. Dal Bar Lauro al Resegone, col bar H e Crew, il divertimento per ripartire. Fra Sorrento e Vico Equense Meta è ripartita nel mondo del by night e nel movimento giovanile, nel ripsetto delle distanze e delle misure di contenimento del coronavirus covid-19 previste in Regione Campania. Un rapido giro dal bar Lauro, dove c’era un bel terzetto femminile che si esibiva , poi al Resegone, dove Roberto Porzio con Maria Laura Cocorullo, in arte Shasa Nil, hanno organizzato la prima serata di divertimento open sulla spiaggia, riscuotendo, come consueto, un ottimo successo, poi i “baretti” sulla passeggiata metese, dal Bar H al Crew, che attraggono tanti giovani in allegria-