Meta. In costruzione un muro per impedire ai ragazzi i tuffi: maggiori controlli dopo l’incidente del 15enne. A Meta, in Penisola Sorrentina, aumentano le misure di controllo in seguito all’incidente che ha visto coinvolto un minorenne di Torre del Greco che, con un tuffo si è procurato lesioni alla colonna vertebrale. Questo episodio ha reso ancora più evidente la necessità di badare alla sicurezza pubblica e privata sulle spiagge. A questo proposito, è in costruzione un muro proprio per impedire ai ragazzi di tuffarsi, evitando in questo modo ulteriori incidenti.

Inoltre, il sindaco di Meta Giuseppe Tito ha modificato l’ordinanza con la quale si regolamentano gli accessi alle spiagge ed agli stabilimenti. Per i bagnanti non residenti non c’è più la preclusione dell’accesso al litorale nei primi giorni della settimana. Le condizioni da rispettare sono due: innanzitutto recarsi presso gli stabilimenti, essendo le spiagge libere concesse soltanto ai residenti, ed in secondo luogo l’obbligo di prenotazione.