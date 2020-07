Meta, il sindaco Tito in diretta: accesso alle spiagge e riapertura dell’ascensore

Meta. Dopo la vicenda lanciata da Positanonews in diretta sul posto, dove erano giunti i carabinieri a gestire gli assembramenti, la foto della circumvesuviana strapiena ha fatto scalpore sui social. Vicende alle quali è intervenuto il sindaco di Meta Giuseppe Tito che con un pugno duro ha aumentato le restrizioni circa l’accesso alle spiagge libere e lo illustra in una diretta Facebook dove spiega l’ordinanza.

Con decorrenza dal 4 luglio e fino al 31 luglio 2020, è consentito l’accesso alle spiagge libere ai residenti e coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive.

Dal lunedì alla domenica l’accesso agli stabilimenti è consentito a chi ha l’abbonamento presso i lidi.

Abbiamo limitato dal lunedì al mercoledì l’accesso agli stabilimenti, riservato ai residenti e ospiti delle strutture ricettive e proprietari seconde case. L’accesso è garantito a residenti, ospiti strutture ricettive, proprietari seconde case e chi ha l’abbonamento.

Da giovedì a domenica possono accedere le categorie sopra citate e chiunque da altri comuni previa prenotazione.

L’ordinanza non vale per i portatori di handicap che tutti i giorni potranno usufruire delle spiagge e dei servizi.

“Ribadisco che ho chiesto l’impegno alla Prefettura e il comando dei carabinieri di Piano di Sorrento, con il Maresciallo Russo e ringrazio anche la Polizia di Stato che sicuramente coglierà le mie richieste di aiuto – dice Tito.”

“Ho comunicato all’EAV che venga messa l’ordinanza in tutte le stazioni per spiegare il programma dei lidi – aggiunge il sindaco – . Mai e poi mai vorrei adottare provvedimenti restrittivi che possano minare la libertà personale delle persone. Il mio unico obiettivo è quello di garantire la sicurezza dal 4 al 31 luglio, l’ordinanza potrà essere modificata e migliorabile. Dalla prossima settimana provvederemo ad attivare l’ascensore per la spiaggia.”

“Chiedo ai miei cittadini di avere quella dimostrazione che mi avete sempre dato durante il periodo del lockdown – conclude. Un abbraccio a tutti.”