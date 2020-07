Meta, i servizi professionali della Farmacia Elifani: una garanzia!

I farmacisti della Farmacia Elifani di Meta, in Penisola Sorrentina, forniscono alcuni dettagli relativi al servizio professionale reso all’utenza. Ciò mediante la disponibilità continua negli orari di apertura, con accesso diretto alla struttura di Via Angelo Cosenza 2/4, telefonando al numero 081 8786605, o sui principali canali social. In proposito, è utile sottolineare che la figura professionale del farmacista, oltre ad essere utile nel fornire soluzioni ai principali problemi di salute di tutti i giorni, può indirizzare verso figure mediche o servizi specifici qualora si rendesse necessario un ulteriore intervento in tal senso.

I farmacisti della Farmacia Elifani, dunque, possono fornire informazioni utili al proseguimento della terapia prescritta dal medico, consigli sull’utilizzo dei farmaci, parafarmaci e dispositivi medici. In aggiunta a ciò, i professionisti possono contribuire al raggiungimento del benessere della persona mediante consigli finalizzati ad attuare corretti stili di vita e prevenire le principali patologie, andando all’origine della problematica, ancora prima della manifestazione.

Con specifico riferimento alla sfera professionale del farmacista, poi, i farmacisti della Farmacia Elifani a Meta (Na) rendono sempre disponibili informazioni su posologie e indicazioni terapeutiche dei farmaci – facendo riferimento alla prescrizione del medico ove dovesse trattarsi di farmaci con ricetta -, segnalano eventuali controindicazioni, evidenziano i possibili effetti collaterali. Sempre nei locali di Via Angelo Cosenza a Meta, infine, i farmacisti della Farmacia Elifani possono eseguire una serie di attività di screening e di prevenzione. Tra queste, misurazione di pressione, test del colesterolo, analisi delle intolleranza alimentari, e quanto altro indicato sul sito Internet della farmacia, alla sezione “Servizi”.