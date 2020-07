Meta. Il sindaco Giuseppe Tito chiarisce fa il punto della situazione per quanto riguarda la gestione dell’emergenza Covid ed inizia con il precisare come negli ultimi giorni il Comune sia stato attaccato da diversi fronti sulla questione dell’ordinanza relativa alle spiagge. Il primo cittadino sottolinea il carattere ospitale della propria città ed il senso di grande apertura sul territorio, precisando che tutti possono venire sulle spiagge metesi previa prenotazione obbligatoria. Il sindaco continua ricordando come in Campania i contagi non si sono fermati e ritenendo giusto che l’amministrazione abbia predisposto un’ordinanza che vada a disciplinare la problematica delle spiagge. Rivolge un invito ai suoi concittadini affinché rispettino il distanziamento interpersonale ed utilizzino la mascherina nei luoghi chiusi. Il virus non è andato via – aggiunge Tito . e solo con il rispetto delle regole si potrà riuscire a tenere sotto controllo la problematica. Ma i dati stanno dando ragione alle scelte dell’amministazione e Meta da 80 giorni è Covid free.

Il Consigliere Francesco Miccio, inoltre, illustra gli interventi posti in essere relativamente alla Tari, la tassa dei rifiuti.