Meta. Frattura di due vertebre cervicali per il ragazzo che ha battuto la testa durante un tuffo. Si teme la perdita dell’uso delle gambe

Meta. Purtroppo non sono buone le notizie che riguardano le condizioni cliniche del 15enne di Torre del Greco che lunedì scorso, durante un tuffo nelle acque della città della penisola sorrentina, ha battuto la testa riportando gravi conseguenze. Subito dopo il tragico tuffo il giovane venne immediatamente soccorso da alcuni bagnanti e dai bagnini presenti sulla spiaggia di Meta, lamentando di non avvertire più la sensibilità alle gambe. Dopo poco sul posto giunsero i soccorsi del 118 ed il personale sanitario, dopo averlo immobilizzato, provvide a trasportarlo d’urgenza al vicino ospedale di Sorrento per le prime cure del caso. Stante la gravità del quadro clinico e temendo la presenza di lesioni alla colonna vertebrale si dispose il trasferimento del 15enne con elisoccorso all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, maggiormente attrezzato per situazioni del genere. Ricoverato presso l’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del presidio ospedaliero casertano il giovane venne sottoposto ad una Tac cervicale e ad una Risonanza Magnetica evidenzianti la frattura di due vertebre della colonna cervicale. Purtroppo tale quadro clinico fa temere una possibile perdita dell’uso delle gambe ma i medici stanno valutando la possibilità di sottoporre il ragazzo ad un intervento chirurgico nella speranza di scongiurare la paralisi e restituire la funzionalità degli arti anche se attraverso un lungo periodo di riabilitazione.

Al momento non resta che attendere la decisione dei medici e sperare che la paralisi degli arti inferiori non sia irreversibile e si possano ottenere dei miglioramenti.

Cogliamo l’occasione per sottolineare ancora una volta l’importanza di essere prudenti e di non tuffarsi da altezze pericolose o in zone con il fondale basso e roccioso. E, soprattutto, di non tuffarsi se non si è esperti. Il brivido di un momento può lasciare segni permanenti per il resto della vita.