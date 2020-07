Meta, Farmacia Elifani: ecco il servizio dell’Holter cardiaco 24 ore

Nella Farmacia Elifani a Meta (Na), in Penisola Sorrentina, è possibile eseguire l’holter cardiaco delle 24 ore. Poter contare sulla propria farmacia di fiducia per sottoporsi ad un holter cardiaco è un vantaggio non indifferente. L’Ecg dinamico holter, comunemente chiamato holter cardiaco, è un esame diagnostico non invasivo che consente di registrare l’attività elettrica del cuore nell’arco temporale delle 24 ore. La valutazione permette di conoscere eventuali alterazioni del battito del cuore o l’eventuale presenza di segni di malattie del cuore dovute ad un’insufficiente circolazione di sangue all’interno delle coronarie. Sintomi che se non presi adeguatamente in considerazione, potrebbero portare ad aventi catastrofici e a patologie invalidanti.

Secondo quanto specificato dalla Farmacia Elifani di Meta, in Via Angelo Cosenza, 2/4, «l’esame viene effettuato applicando sul torace del paziente 5 elettrodi, pertanto è opportuno che il paziente prima di recarsi in farmacia lavi accuratamente la cute ed, eventualmente, la rada». In aggiunta a ciò, «dopo l’installazione dell’apparecchio – evidenziano i responsabili del servizio – viene lasciato al paziente un diario sul quale annotare eventuali episodi particolari: discussioni, sforzo fisico, particolari stati d’animo ed altre condizioni». In seguito, trascorse le 24 ore dall’applicazione, «il paziente tornerà dal farmacista che, dopo aver spento il rilevatore, lo libererà degli elettrodi e potrà inviare i dati memorizzati al centro specialistico di telemedicina dove il cardiologo si occuperà della refertazione dell’esame».

È utile evidenziare che la Farmacia Elifani a Meta (Na) rende disponibile entro 2 giorni lavorativi al costo di 89,00 euro, mentre, se la modalità è “non urgente”, il costo è di 69,00 euro. Per effettuare l’holter cardiaco non serve la prescrizione del medico, sebbene, una volta effettuato l’esame sarà necessario sottoporre il risultato al proprio medico curante o cardiologo.

È possibile reperire informazioni sul sito Internet della Farmacia Elifani, contattare il numero telefonico 0818786605, oppure parlare al banco con un farmacista.