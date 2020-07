Meta, assembramenti sulla circumvesuviana: interviene il sindaco Tito

In merito alla stazione circumvesuviana di Meta di Sorrento devo precisare che la nostra polizia municipale ha controllato durante tutto il giorno ed in particolare nelle ore pomeridiane che non ci fossero problemi di ordine pubblico o affollamenti eccessivi.

La foto pubblicata su alcuni social che ritrae un gruppo di ragazzi che si affolla per salire sulla Circumvesuviana, ammesso che sia stata scattata domenica scorsa, e’ soltanto la situazione di un attimo dove dei ragazzi maleducati che rientravano dalla spiaggia non hanno rispettato le procedure e si sono accalcati improvvisamente per salire sul treno. Ma ripeto la situazione è stata sostanzialmente sotto controllo durante il sabato e la domenica.

Giuseppe Tito sindaco di Meta