Meta, area “ex Ecomostro”: appena finiti i lavori del muro e già c’è chi scavalca – VIDEO

Non sono neanche terminati i lavori che sono stati finalizzati all’innalzamento di un muro per evitare il passaggio nell’area dell’ex Ecomostro di Meta, che già qualcuno ha cominciato a scavalcarlo. Le immagini sono tratte da un filmato di Raffaella Ferraiuolo e immortalano un “atleta” improvvisato. Insomma, stando a quanto vediamo, probabilmente il muro in questione non è invalicabile. Non solo, scavalcando in quel modo, c’è un pericolo davvero enorme di cadere.