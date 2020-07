Meta, agevolazioni Tari: ecco l’avviso. Riduzioni che arrivano al 50%

E’ stato pubblicato l’avviso da parte del Comune di Meta per quanto riguarda le agevolazioni per la Tari. Un piano che era stato stabilito alcuni mesi fa, durante l’emergenza Coronavirus, e che ora è stato difatti confermato: le agevolazioni sono state rese accessibili.

Il piano stabiliva come 120.000 euro dovessero essere destinati al finanziamento delle riduzioni/agevolazioni che oltre a quelle già previste da Regolamento TARI, consistono:

– nella riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% per le utenze Non Domestiche che sono state chiuse per Decreto e che rientrano nelle categorie tariffarie omogenee, la quale riduzione verrà già inserita nell’avviso bonario TARI 2020;

– nella riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% per le utenze Non Domestiche che rientrano nelle categorie tariffarie “ibride” – al cui interno risultano iscritte sia attività commerciali rimaste chiude per Dpcm, sia attività commerciali che hanno normalmente svolto la propria attività, la quale riduzione verrà applicata a seguito di presentazione, entro il 15/09/2020, di apposita documentazione all’uopo prevista che verrà resa disponibile mediante pubblicazione di format su sito istituzionale;

– per le utenze di tipo domestico, ed in particolare per coloro i quali siano residenti a Meta ed iscritti nei ruoli Tari in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, e possano provare di aver registrato nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020, una riduzione della propria redditualità rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, verrà adottata il riconoscimento di una agevolazione da determinarsi, in proporzione al numero delle istanze che verranno presentate secondo apposito modello predisposto dall’ufficio che verrà reso

disponibile su sito dell’ente e le cui domande dovranno essere presentate entro il 15/09/2020;

Infine, viene ulteriormente stabilito che il numero delle rate sia pari a 6 mensili decorrenti dal 31 luglio.