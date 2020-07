Meta: a pochi giorni dal tremendo incidente, giovani continuano con i tuffi nello stesso punto- FOTO/VIDEO

Meta. Sono passati soltanto pochi giorni da quel tremendo incidente che ha visto coinvolto un giovanissimo di Torre del Greco, ma nulla sembra esser cambiato. Nello stesso punto da cui si è tuffato il ragazzo, in questo momento ci sono tanti giovani che si stanno tuffando.

Qualche giorno fa vi avevamo anche dimostrato come tanti ragazzi si cimentavano in acrobazie ai bagni della Regina Giovanna, a Sorrento; ma nel video in questione è ripreso proprio lo stesso punto della spiaggia di Meta in cui il ragazzo si è infortunato gravemente. Non vogliamo accanirci sui giovani, ma c’è assolutamente bisogno di qualcuno che gli faccia capire i rischi che corrono.

Per il giovane di Meta, che è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, si è parlato della frattura di due vertebre. Quest’ultimo, nella migliore delle ipotesi, dovrà sottoporsi ad altri interventi e ad una lunghissima fase di riabilitazione.