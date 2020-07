Messa per Andrea Citarella a Minori

Minori ( Salerno ) . Grande attestato di affetto per Andrea Citarella, figlio diletto di Minori in Costiera amalfitana venerdi sera nella basilica di Santa Trofimena a Minori nel corso di una Messa officiata dal parroco don Ennio Paolillo.

Un folla attenta e silenziosa ha partecipato al rito, compiaciuta anche dalle parole pronuciate dall’altare da Pio Mansi e Franco Nuschese amici dalla n ascita di Andrea. Hanno ricordato la sua passione per i riti della Settimana Santa, per il GustaMinori e per santa Trofimena : appuntamenti cui Andrea NON mancava operchè gli offrivano il ricordo della sua infanzia e il ricordo dell’affetto del papà. Nuschese, affermato imprenditore gastronomico , ha ricordata persino gli anni delle elementari frequentati insieme.

Il mio affetto per Andrea va oltre il legame che univa le famiglie: lui mi ringraziava ogni qualvolta ci

incontravamo perchè gli offrivo, attraverso i quotidiani con cui ho sempre collaborato, la possibilità di essere sempre aggiornato sui fatti della costa.

Un carissimo saluto

Le sue ceneri riposeranno definitivamente nel cimitero di Minori

